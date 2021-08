Marsala, da giovedì 19 agosto attivo il rilascio dei tesserini ai cacciatori

In prossimità dell’apertura della stagione venatoria 2021/2022, il comune di Marsala ha predisposto – a partire da Giovedì 19 Agosto – il servizio rilascio tesserini ai cacciatori residenti, potenziando gli Uffici preposti. Unitamente al competente “Ufficio Caccia” di via Garibaldi, infatti, l’Amministrazione Grillo – in via provvisoria e fino al prossimo 31 Agosto – ha abilitato al rilascio anche gli Uffici periferici delle contrade Strasatti, Paolini e San Leonardo. L’obiettivo è duplice: se da un lato si ampliano i punti di distribuzione dei tesserini, dall’altro si evitano potenziali assembramenti, nel rispetto della normativa anticovid e per la cui attuazione saranno adottate le necessarie misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus.

Dal 1° Settembre, la consegna dei tesserini sarà assicurata dal solo Ufficio Caccia di Via Garibaldi (ingresso 2), secondo i consueti orari di ricevimento dell’utenza.