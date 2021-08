Coronavirus in provincia di Trapani, boom di positivi nel week end. Aumentano anche i ricoveri

Ancora un exploit di contagi in provincia di Trapani, con il numero degli attuali positivi che torna sopra quota mille. Questa la distribuzione nei 24 Comuni del territorio: Alcamo 91, Buseto Palizzolo 19, Calatafimi Segesta 3, Campobello di Mazara 82, Castellammare del Golfo 32, Castelvetrano 84, Custonaci 4, Erice 71, Favignana 18, Gibellina 1, Marsala 131, Mazara del Vallo 276, Paceco 8, Pantelleria 55, Partanna 14, Petrosino 16, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 28, San Vito lo Capo 7, Santa Ninfa 15, Trapani 88, Valderice 12, Vita 4.

Complessivamente, i positivi in provincia sono 1059, ma aumentano anche i ricoveri, che passano a 23 (2 in terapia intensiva, 21 in ordinaria). Stabile il numero dei decessi (348), cresce di poco quello dei guariti (14194). Complessivamente, nel fine settimana sono stati processati 711 tamponi molecolari, mentre i testa per la ricerca dell’antigene effettuati sono stati 423.