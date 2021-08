Giorgia Vassallo, la cantante marsalese al “Fatti Sentire” su Raidue

Giorgia Vassallo, artista emergente marsalese, sarà fra i sei finalisti del “Fatti Sentire”, Festival della Musica Emergente Italiana, che Raidue trasmetterà giovedì 12 agosto in seconda serata.

Per l’occasione la cantante presenterà l’inedito “Altrove”, arrangiato dal musicista e produttore Davide Gobello. Per Giorgia non si tratta della prima esperienza televisiva: nel 2014 aveva partecipato al festival di “Castrocaro”, programma andato in onda in prima serata su Raiuno; nel 2018 la giovane artista pubblica l’uscita del suo primo singolo “Polvere” in collaborazione con l’etichetta discografica “Rusty record”.

Il percorso artistico della giovane cantante marsalese è affiancato dalla vocal coach Giovanna Sparla, che da anni segue l’artista con dedizione e professionalità. Prossimamente, sarà rivelata la data d’uscita del suo inedito “Altrove”, su tutte le piattaforme digitali.