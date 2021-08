Eventi a Marsala e Petrosino con cinema, musica e scacchi

Diversi gli eventi a Marsala e Petrosino oggi. Al Complesso San Pietro la rassegna “Cinema Sotto le Stelle” verrà proiettato il film “The suicide squad – Missione”, in prima visione (costo del biglietto 7 euro) con inizio alle 21.30. Amanda Waller ha una nuova cruciale missione e ha bisogno di una nuova squadra di supercriminali, imprigionati dal sistema carcerario-industriale americano. È particolarmente determinata ad avvalersi di Bloodsport, che pensa abbia la stoffa di un vero leader e possa guidare il team al successo. Al suo fianco una galleria di personaggi a dir poco improbabili e spesso caricaturali, con in più il ritorno di Rick Flagg, Harley Quinn e Capitan Boomerang. Riusciranno a recuperare le informazioni sul misterioso progetto Starfish, sull’isola Corto Maltese? Nel cast Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney. Per la rassegna “It begins Again” organizzata dall’Associazione siciliana “Amici della Musica” al Baglio Tumbarello il concerto di Rita Martotulli in piano solo, che attraverserà il cinema italiano e i più importanti autori italiani.

A Petrosino il cartellone degli eventi estivi invece vede oggi alle ore 18, Ginnastica Dolce all’Oasi Zone con l’User locale e alle 18.30 l’evento “Scacchi sotto le Stelle” X edizione del Torneo Estivo organizzato dall’ASD Lilybetana Scacchi all’Oasi Zona, nell’area attrezzata di Piazza Biscione.