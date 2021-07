Marsala, il consiglio approva il Pef e le tariffe della Tari

Due ore di riunione divisa in due …parti, hanno caratterizzato la seduta del Consiglio comunale. All’interno della prima parte hanno trovato spazio il passaggio a livello di contrada Terrenove, il ritiro della spazzatura e l’ultima (?) puntata della discussione tra il presidente del consiglio Enzo Sturiano il consigliere Andrea Marino.

Marino ha ricordato la carriera politica sua e della sua famiglia e i ruoli ricoperti in passato nel comune di Marsala, invitando il presidente a chiedere scusa ai cittadini di Petrosino che a suo dire sono stati offesi nella scorsa seduta. Sturiano ha replicato di avere chiarito in una nota pubblica che non ha nulla contro le istituzioni e la città petrosilena. L’impressione è quella, non auspicabile per quanto ci riguarda, che tra i due esponenti di Palazzo VII Aprile la polemica politica è destinata a continuare.

Dopo una discussione breve per la verità, si è passati alla votazione sul Piano Economico Finanziario. L’atto è stato esitato con 13 voti favorevoli, 3 astenuti e due contrari.

Prelevato poi il punto relativo alla tariffe della Tari. L’atto è stato illustrato dall’assessore alle finanze Michele Milazzo.

Anche il dirigente Filippo Angileri è intervenuto illustrando la parte più tecnica delle tariffe.

La delibera messa in votazione è stata approvata all’unanimità. Approvato anche, dopo relativo prelievo, il regolamento sulle agevolazioni Tari relative all’anno 2021 relative alla pandemia. L’atto è stato illustrato dal consigliere Pietro Cavasino che ha parlato degli abbattimenti della parte variabile della tariffa e individuato le agevolazioni per essere ammessi a tale abbattimento.

Approvato anche l’ Atto di Indirizzo: Richiesta autorizzazione indagine conoscitiva 6^ Commissione consiliare organizzazione cartellone eventi estivi dell’estate marsalese 2021 e della programmazione turistica su richiesta del consigliere Leo Orlando. L’atto d’indirizzo è stato approvato all’unanimità.

Il consiglio è poi stato aggiornato a lunedì 2 Agosto alle 16,30.