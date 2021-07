Coronavirus nel trapanese: 505 i positivi in totale, 22 i guariti in 24 ore

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 29 luglio 2021.

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 29 luglio 2021.Questi i positivi distribuiti nei 24 comuni del trapanese: Alcamo 42, Buseto Palazzolo 5, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 15, Castellammare del Golfo 10, Castelvetrano 8, Custonaci 2, Erice 40, Favignana 8, Gibellina 0, Marsala 82, Mazara del Vallo 147, Paceco 5, Pantelleria 82, Partanna 3, Petrosino 1, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 8, San Vito Lo Capo 3, Santa Ninfa 1, Trapani 35, Valderice 3, Vita 4.

I positivi in totale in Provincia sono 505 (ieri erano 470) quindi ancora in crescita, i deceduti sono 345, mentre i guariti sono 14.057 (ieri 14.035), ovvero 22 persone in più che in 24 ore hanno sconfitto il Covid.

Nessun ricoverato in terapia intensiva, sono 12 i ricoverati nei reparti ordinari.

Sono stati effettuati 346 tamponi molecolari (dato parziale) e 251 test per la ricerca dell’antigene.