Allerta rossa in quasi tutta la Sicilia. Alto rischio di incendi anche nel trapanese

Allerta rossa in quasi tutta la Sicilia per la giornata di domani. Come preannunciato nei giorni scorsi, si preparano giornate di caldo torrido per l’isola, con temperature particolarmente alte (da elevate a molto elevate e umidità tra il 20% e il 40%) e ondate di calore che, inevitabilmente, aumentano il rischio di incendi. Nelle province di Agrigento e Messina, è stata proclamata l’allerta arancione da parte del Dipartimento regionale della Protezione Civile, mentre a Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani l’allerta è rossa. Alla luce dello stato di allerta, a scopo precauzionale è stata disposta la chiusura della Riserva dello Zingaro per la giornata di venerdì 30 luglio.

Nei giorni scorsi, in previsione dell’ondata di calore che si sarebbe abbattuta sulla Sicilia, la Regione aveva già disposto lo stop al riconoscimento delle ferie per tutti i forestali, in modo da poter contare su tutte le risorse a disposizione per fronteggiare eventuali incendi.