Riparato il guasto a Cozzaro, nelle prossime ore l’acqua tornerà nelle case marsalesi

E’ stata riparata nel corso della notte appena trascorsa la rottura alla rete idrica avvenuta in contrada Cozzaro (strada che si immette sulla SS 115, in prossimità dell’incrocio semaforico di Ponte Fiumarella) che tante difficoltà nell’approvvigionamento idrico ha causato in questi giorni alla popolazione marsalese.

La saldatura necessita delle consuete ore per aderire totalmente alla condotta danneggiata. I tecnici ritengono che già in serata si potrà avviare la riapertura delle stazioni di pompaggio. Ne consegue che, dalla tarda mattinata di domenica, l’acqua dovrebbe già avere la giusta pressione per defluire nella rete e giungere nelle case.

Sino alla normalizzazione della situazione – che avverrà gradualmente nelle diverse zone della città nelle prossime 48/72 ore – il Servizio idrico si attiverà per soddisfare le richieste di approvvigionamento idrico, con priorità per strutture di cura, famiglie con disabili e ammalati, nonché per le attività commerciali.