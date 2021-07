Covid a Marsala: un 60enne la prima vittima della variante Delta

Un uomo di poco meno di 60 anni è la prima vittima per “variante Delta” del Covid-19 a Marsala. Il decesso è avvenuto in seguito al ricovero presso l’ospedale “Paolo Borsellino”. La notizia è stata confermata in seguito all’esito del tampone specifico, elaborato a Palermo. L’uomo, affetto da qualche lieve patologia, si era effettivamente vaccinato, così come trapelato nei giorni scorsi, ma soltanto con la prima dose. Anche altri due pazienti, attualmente ricoverati in terapia intensiva a Marsala, si erano sottoposti soltanto alla prima inoculazione vaccinale. Entrambi si trovano in condizioni molto gravi e si è disposto, come per il 60enne deceduto, un tampone specifico in modo da appurare se abbiano contratto anche loro la variante Delta.