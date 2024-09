Marsala ospita l’11ª edizione della Festa Nazionale dei Bikers a Villa Genna

Il 20 e 21 settembre, Marsala ospita l’11ª edizione della Festa Nazionale Bikers. Nel comune del trapanese arriveranno tantissimi bikers provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolgerà all’interno della splendida Villa Genna, polmone verde a due passi dalla suggestiva cornice naturale della Riserva dello Stagnone. Come ogni festa che si rispetti l’unico obiettivo è divertirsi, stare in compagnia, mangiare e bere specialità tipiche del posto con un food festival ad hoc.

Peppe Angileri, coordinatore del Mototurismo Sicilia FMI, dichiara: “Aspettiamo da 4 anni questo evento e per la prima volta in assoluto, la Festa Nazionale Bikers si terrà in Sicilia. Villa Genna ci è stata concessa dal Comune. Qui arriveranno tutti i motoclub affiliati alla FMI e non solo, il tutto per un totale di 2.000/2.500 bikers. In molti hanno approfittato di questo week-end e infatti tutte le strutture ricettive di Marsala e dintorni sono state occupate e questo testimonia, ancora una volta, la forza del turismo sportivo. Da quando ci hanno affidato l’organizzazione della Festa lo scorso anno – continua Angileri – è iniziato un periodo molto intenso ed impegnativo. In veste di Coordinatore Regionale sento la pressione sia dal punto di vista sportivo che lavorativo. Ovviamente l’assegnazione ci ha riempito d’orgoglio perchè è stato un premio dopo tanti anni di duro lavoro. In pieno rispetto della filosofia bikers, non ci saranno nè vinti nè vincitori. Sono previsti premi per tutti e l’unico obiettivo sarà quello di stare insieme, divertirsi e conoscere tante nuove realtà”.