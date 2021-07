Pulizia spiagge marsalesi, rimossi rifiuti abbandonati ed elevate multe

Prosegue la pulizia delle spiagge libere di Marsala. L’Impresa incaricata, coordinata dall’Assessorato all’Ambiente, effettua i quotidiani interventi in entrambi i litorali sabbiosi del territorio, con utilizzo di mezzi idonei e personale proprio. Lo stesso ha pure provveduto alla sistemazione delle passerelle per disabili, collocate nelle zone individuate dal competente settore comunale, sia a San Teodoro che lungo il versante sud.

Contestualmente, prosegue la rimozione dei rifiuti differenziati, depositati dai bagnanti nelle mini isole ecologiche posizionate anch’esse sulle spiagge libere. “Sul punto – afferma l’assessore Milazzo – rammarica il fatto che alcuni villeggianti e affittuari di case-vacanza abbandonino la propria spazzatura in prossimità dei punti di raccolta. Anche in questo caso sono state elevate alcune multe – a seguito di segnalazione dei cittadini – con controlli che saranno comunque intensificati”. E tenuto conto degli enormi sforzi per un servizio di pulizia che, sin dallo scorso Maggio, consente di fruire delle spiagge libere, l’Amministrazione si appella al senso civico dei bagnanti – e della cittadinanza in genere – affinchè si osservino le regole per una corretta balneazione, rispettosa dell’ambiente marino.