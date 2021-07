Erice: i Vigili sequestrano un’Ape che abbandonava rifiuti

Mercoledì scorso il personale della Polizia Municipale di Erice, coordinato dal Comandante Maggiore Armando Bellofiore, nell’ambito delle operazioni volte al controllo e alla repressione dell’abbandono di rifiuti, ha sequestrato un mezzo Ape Car che veniva utilizzato per trasportare rifiuti di ogni genere per poi abbandonarli nel territorio di Erice, in particolare nel quartiere di San Giuliano. Si è riusciti a risalire agli autori e al proprietario del mezzo grazie alle telecamere mobili installate dal personale della squadra di Polizia Ambientale nel territorio proprio per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti.

“Ci auguriamo che questo fatto rappresenti un monito nei confronti di chi, infischiandosene delle regole condivise di buon senso e di rispetto del territorio, continua a sporcare le strade di Erice. Ringraziamo la Polizia Municipale e, in particolare, la squadra di polizia ambientale, per il lavoro svolto anche in termini di controlli serrati nelle zone più sensibili del territorio. Il Comune di Erice intende infatti difendere e preservare l’ambiente e continuerà a lottare per questa battaglia di civiltà alla quale si uniscono sempre più cittadini che, con le loro segnalazioni, hanno deciso di non subire più in silenzio i comportamenti di chi ritiene di poter trasformare Erice in una discarica a cielo aperto“, hanno affermato la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Vincenzo Giuseppe Di Marco.