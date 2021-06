Scena Segesta, il Festival teatrale si presenta il 5 luglio

Lunedì 5 luglio alle ore 10.30, nella Sala riunioni dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in via delle Croci n. 8 a Palermo, alla presenza dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà e della Direttrice del Parco archeologico di Segesta Rossella Giglio, verrà presentata la seconda edizione di SCENA SEGESTA FESTIVAL, Classico-Edipo-Contemporaneo un progetto di Lina Prosa promosso dal Comune di Calatafimi-Segesta on il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali.

Saranno presenti: Francesco Mario Fragale – Commissario straordinario del Comune di Calatafimi Segesta, Lina Prosa – drammaturga e direttrice artistica del Festival, gli attori della compagnia “Generazione Edipo”.

Il Festival, con performance, studi scenici, incontri, lezioni-laboratorio, interventi musicali e passeggiate naturalistiche, si svolgerà dal 10 al 18 luglio 2021 in diversi luoghi: il Tempio e il Teatro Antico di Segesta, l’ex convento San Francesco e la biblioteca del Comune di Calatafimi Segesta e la campagna segestana.

Per gestire l’incontro in maniera ottimale e garantire a tutti i presenti la cartella stampa è consigliabile accreditarsi con una mail a stampabeniculturali.giambruno@gmail.com