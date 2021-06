Coronavirus in Italia, 782 nuovi casi. Crollano i ricoveri in Sicilia

Scende a 57.162 il numero degli attuali positivi in Italia. Dai dati domenicali diffusi dal Ministero della Salute emerge che i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 782, 14 i decessi, 1336 i guariti.

Lombardia (119) e Sicilia (111) sono le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di nuovi casi. I tamponi processati sono stati 138.391, con un tasso di positività dello 0,56%.

Nell’isola, in particolare, gli attuali positivi scendono di 4 unità, raggiungendo quota 4.368, per effetto di 114 guariti e un decesso (5.965 le vittime riconducibili al Coronavirus in Sicilia, dall’inizio della pandemia). Crollano i ricoveri: 22 in totale, di cui soltanto 2 in terapia intensiva e 20 presso i reparti Covid. Il maggior numero di nuovi casi si sono registrati a Catania (37) e Caltanissetta (29). A seguire Agrigento (20), Trapani (11), Palermo (5), Messina, Ragusa e Siracusa (3). Nessun nuovo caso in provincia di Enna.