Trapani: nuova illuminazione artistica per Piazza Ex Mercato del Pesce

Nuova illuminazione artistica per Piazza Ex Mercato del Pesce a Trapani, finanziata con fondi comunali per poco più di 7 mila euro. Nei prossimi giorni, l’impianto di illuminazione ad oggi non funzionante, sarà interamente ripristinato consentendo la piena e sicura fruibilità della piazza ai trapanesi ed ai turisti che nei prossimi giorni affolleranno il centro storico.

Questo intervento, unitamente a quello che entro il 15 luglio sarà effettuato sull’impianto delle Mura di Tramontana, renderà di fatto totalmente rinnovata la cornice nord del litorale cittadino. «Ancora una volta, l’amministrazione mantiene l’impegno volto a garantire non solo il decoro urbano e la sicurezza delle vie cittadine ma anche la fruibilità dei beni artistici e culturali del territorio – dichiarano il sindaco e l’assessore Safina -. Il cambiamento continua ed il recupero del nostro patrimonio monumentale è motivo d’orgoglio per l’intera comunità».