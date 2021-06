Viabilità veicolare allo Stagnone, per la minoranza la nuova ordinanza danneggia l’economia della zona

Sul traffico veicolare in zona Stagnone interviene il gruppo di minoranza in Consiglio comunale di Marsala.

“Lo scorso 18 giugno 2021 è entrata in vigore l’Ordinanza con la quale è stato regolato il traffico veicolare nel lungomare della Spagnola – scrivono in una nota indirizzata al sindaco Massimo Grillo e al comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi, i consiglieri Nicola Fici, Rino Passalacqua e Mario Fernandez – l’ordinanza prevede l’interdizione della circolazione ai mezzi pesanti (autobus e veicoli di trasporto merci) in tutta la strada litoranea dello Stagnone ed ha istituito il senso unico di marcia nella via Giacalone, alla quale quindi si potrà accedere soltanto dalla sp21 in direzione del litorale.

Considerato che l’interdizione della circolazione ai mezzi pesanti, soprattutto agli autobus, compromette lo sviluppo turistico del territorio, stante che lungo il litorale Spagnola insistono vari esercizi commerciali ad attrazione prevalentemente turistica e che fino al giorno antecedente all’entrata in vigore dell’Ordinanza in oggetto diversi autobus granturismo hanno attraversato il litorale, giungendo agli imbarcaderi senza nessuna difficoltà; l’istituzione del senso unico di marcia nella via Giacalone in direzione lungomare Spagnola può creare ingorghi lungo il litorale, soprattutto nel tratto del lungomare Ettore Infersa, a causa dell’impossibilità di imboccare la via Giacalone in direzione sp21 cosicché, una volta imboccato il lungomare Spagnola, per raggiungere la sp21 bisogna necessariamente transitare sul tratto del lungomare Ettore Infersa, ove c’è la maggiore concentrazione di locali commerciali e, quindi, maggiore affluenza di veicoli”.

I consiglieri ritengono che i residenti della zona Spagnola devono necessariamente percorrere tutto il litorale per dirigersi verso il centro di Marsala. “…Chiediamo di rendere noti i riferimenti normativi che impediscono il passaggio degli autobus in una strada ove insiste una pista ciclopedonale; se sussistano motivi che impediscano il ripristino del senso di marcia in uscita verso la sp21 della via Giacalone che, qualora ripristinato, consentirebbe una migliore fruibilità del traffico lungo il litorale Spagnola”.