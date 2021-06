Senato approva emendamento al PNRR per il Sud. Risorse anche per Marsala, Trapani e Mazara

È stato approvato a Palazzo Madama un emendamento al decreto sul Fondo complementare del PNRR, presentato dalla senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, che prevede l’assegnazione di circa 300 milioni di euro al Sud per il triennio 2021/2024, in favore dei Comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e dei capoluoghi di Provincia con meno di 50 mila abitanti. Le risorse saranno destinate a investimenti per il risanamento urbano, l’inclusione sociale e alla rigenerazione urbana sostenibile.

L’approvazione dell’emendamento è accolta con soddisfazione dal deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, che evidenzia come, tra i beneficiari delle suddette risorse figurano anche i Comuni di Marsala, Trapani e Mazara del Vallo. “Da vicepresidente del Coordinamento dei Presidenti delle I Commissioni Affari Istituzionali – Affari Generali per il Sud, non posso che condividere le finalità dell’iniziativa, motivo per cui ritengo meritevole quanto proposto dalla senatrice Papatheu, prima firmataria dell’emendamento. Sono certo che grazie al lavoro del Ministro per il Sud, Mara Carfagna, potremo quantificare le definitive assegnazioni per ciascun territorio e programmare gli interventi”.