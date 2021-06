Berrettini conquista il Queen’s, Norris ko in tre set

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini ha vinto il titolo dei “Cinch Championships”, Atp 500 dotato di un montepremi di 1.290.135 euro che si è concluso sui campi in erba dello storico Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 25enne tennista romano, n.9 del ranking e prima testa di serie, reduce dai quarti al Roland Garros, si è imposto in finale sul mancino britannico Cameron Norrie, n.41 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-3, dopo un’ora e 50 minuti di partita.

(ITALPRESS).