Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in visita alla Guardia Costiera di Marsala

Ieri, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, accompagnato dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio Roberto Isidori, ha fatto vista all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

L’Ammiraglio Pettorino è stato accolto dal Comandante, Tenente di Vascello Carla Picardi, e dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, Capitano di Vascello Paolo Marzio che hanno illustrato le principali attività svolte dall’Ufficio e le peculiarità del Circondario Marittimo, che comprende il litorale dei Comuni di Marsala e Petrosino. Successivamente il Comandante Generale si è intrattenuto con il personale militare dell’Ufficio al quale ha manifestato il proprio apprezzamento per le attività svolte in favore della collettività, per garantire la salvaguardia dell’ambiente marino e della vita umana in mare, intensificate durante la stagione estiva con l’avvio dell’operazione Mare Sicuro, e soprattutto in materia di pesca marittima, considerato che a Marsala si trova una delle marinerie più importanti d’Italia.

Nel corso della visita, l’Ammiraglio Pettorino ha siglato il Libro d’onore lasciando un messaggio di vicinanza del Comando Generale per il lavoro svolto con passione e competenza da tutto l’equipaggio dell’Ufficio Circondariale Marittimo, incoraggiandolo a continuare sulla rotta tracciata. L’odierna visita istituzionale costituisce motivo di orgoglio per la locale Autorità Marittima che ha visto riconosciuti gli sforzi profusi in questi mesi da tutto il personale. L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio dei crest. Marsala, 18 Giugno 2021