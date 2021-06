Strutture extralberghiere di Marsala, la replica del distretto turistico

Abbiamo pubblicato ieri una nota proveniente dall’Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, relativamente alla posizione all’interno del progetto West of Sicily”. Adesso a firma della presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale giunge una replica.

“Abbiamo letto con molto rammarico la nota dell’Associazione Strutture Extralberghiere Marsala – afferma Rosalia d’Alì -. Noi del Distretto Turistico Sicilia Occidentale siamo molto molto dispiaciuti di non poter inserire nel portale di destinazione le strutture alberghiere ed extralberghiere di Marsala, sarebbe per noi una grande gioia averle al nostro fianco.

Il progetto di destinazione turistica “West of Sicily”, però, nasce sulla base di un protocollo d’intesa tra i comuni aderenti . Il Comune di Marsala ha sottoscritto l’accordo ma non ha mai onorato gli impegni economici presi. Per noi è una grande ferita non poter promuovere anche le strutture turistiche di Marsala e ci auguriamo, grazie anche all’intervento e all’interessamento dell’Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, di convincere il Comune ad aderire e quindi poter dare visibilità anche alle attività turistiche lilibetane.

Per noi è fondamentale fare rete e contribuire alla espansione turistica di tutto il nostro territorio. Unito e non in contrapposizione”.

Rosalia d’Alì

Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale