Feste in casa e discoteche, bisogna attendere la zona bianca ma regole ancora incerte

Il 21 giugno sembra ormai la data più probabile per la Sicilia come zona bianca. E si parla anche di feste private. Per quanto riguarda le discoteche, essendo luoghi dove si balla e non è possibile tenere le mascherine, il comparto è favorevole ai green pass all’ingresso o al tracciamento.

Ma non tutti sono d’accordo e si vuole anche tentare la carta di due esperimenti di discoteca, a Gallipoli e a Milano, ma anche qui sembra che i tempi non siano stretti.

Resta possibile l’organizzazione di matrimoni, battesimi, cresime, compleanni e banchetti dal 15 giugno. E anche in questo caso sarà comunque necessario però avere il green pass. Le feste private in casa, restando all’interno della stessa Regione senza imiti di orario e di numero in zona bianca.

Il coprifuoco si è già spostato alle 24.