Zone rosse in Sicilia: Riesi entra, Santa Teresa Riva esce

Una nuova zona rossa in Sicilia. Il presidente Nello Musumeci ha istituito il provvedimento di contenimento del contagio, con relative misure restrittive, per il Comune di Riesi. Come di consueto, determinante è risultata la relazione sanitaria dell’Asp competente e la condivisione del sindaco. Il provvedimento sarà in vigore da giovedì 27 maggio fino a giovedì 3 giugno. Sempre fino al 3 è stata prorogata la zona rossa a Maniace, in provincia di Catania. Nella stessa ordinanza, il presidente Musumeci ha disposto la revoca della zona rossa a Santa Teresa Riva, nel messinese, in seguito alla relazione sanitaria con cui l’Asp territoriale ha evidenziato il miglioramento dei dati relativi alla diffusione del contagio.