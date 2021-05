Patrice Evra su Instagram, Vasco Rossi e Marsala: “A 17 anni mi avete aperto le porte”. VIDEO

Sul suo profilo Instagram, seguito da 7,5 milioni di followers, l’ex calciatore di Marsala, Monza, Manchester United, Juventus e Olympique Marsiglia, Patrice Evra si diverte a pubblicare video molto divertenti.

In uno di questi si trova in auto mentre ascolta “Sally” di Vasco Rossi, addentando una fragola e cantando. Poi parla in italiano, lui che è tifosissimo della Juventus, pensa sempre alla sua squadra ma anche al periodo “siciliano”, quando a 17 anni arrivò a Marsala.

Ecco il suo messaggio agli italiani, ai giovani e agli amici siciliani: “Non dimenticherò mai quando a 17 anni mi avete aperto le porte”, concedendosi anche un classico intercalare.