Erice: raccolta differenziata all’89,97% nel primo quadrimestre 2021

Il primo quadrimestre del 2021 Erice chiude con il dato più alto per la raccolta differenziata: 89,97%. Dopo avere raggiunto e superato la soglia del 65% nel 2021, il nuovo anno comincia con il record per il Comune di Erice, certificato dalla piattaforma regionale “Orso”, che lo pone in testa alla classifica provinciale e tra i primi in Sicilia, ottimo viatico per la restante parte dell’anno.

“Nonostante il dato clamoroso di inizio anno, l’obiettivo rimane sempre raggiungere il 70% a dicembre e scalare posizioni tra i comuni più virtuosi – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad ecologia, igiene e sanità Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Ora bisogna lavorare sulla qualità della differenziata. Stiamo lavorando, in particolare, sulle grandi utenze: ospedale, cittadella della salute, carcere, alcuni condomini. Siamo convinti che si può ancora migliorare e rendere più efficace ed efficiente il servizio di raccolta dei rifiuti”.