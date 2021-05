Cannabis terapeutica: ok dell’Asp di Trapani all’uso per dolore cronico, convenzione con le farmacie

Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, ha approvato stamattina la delibera n.485 del 18/5/2021 che autorizza la stipula della convenzione con le Farmacie del territorio per le preparazioni galeniche magistrali di Cannabis ad uso terapeutico.

La prescrizione della Cannabis terapeutica a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), è consentita esclusivamente ai medici specialisti di Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali esclusivamente in ambiente ospedaliero in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale operanti nelle unità operative di Anestesia e Rianimazione, di Neurologia, nei Centri di Terapia del Dolore

Si può ricorrere a questa possibilità per alleviare dolore (oncologico e non) e disturbi cronici associati a sclerosi multipla o a lesioni del midollo spinale. Può essere indicata per far fronte ad alcuni effetti avversi della chemioterapia, della radioterapia o di alcune terapie per l’HIV.

Può essere prescritta anche per malattie reumatiche (artriti, osteoartrosi, fibromialgia) o neuropatie. Inoltre la cannabis è efficace come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia o in pazienti oncologici.

Allo stesso scopo può essere prescritta a pazienti affetti da AIDS. La cannabis a uso medicinale può essere impiegata anche per abbassare la pressione arteriosa in caso di glaucoma che resiste alle terapie convenzionali. Inoltre, può ridurre i movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.