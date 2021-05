Trapani: pulizia nelle strade, il sindaco dispone di piantare nuovi alberi

Proseguono i sopralluoghi del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, impegnato personalmente nel verificare una serie di criticità che necessitano di rapida risoluzione in viale Duca d’Aosta, via Corallai e dintorni di Piazza Jolanda.

Il primo cittadino, dopo essersi intrattenuto con i passanti, ha disposto di ripristinare gli alberi mancanti nelle aiuole di Viale Duca d’Aosta e di bonificare via Corallai, via Santa Lucia, via Sant’Anna, Piazzetta Ghiaccio, via Cucuzzella, via Botteghelle e Piazza Jolanda. Disposta anche la riparazione di una fognatura che arreca non pochi danni ai ristoratori di Corso Vittorio Emanuele.

«I cittadini mi chiamano chiedendomi a gran voce di scendere in strada per verificare personalmente le cose che non vanno – dichiara il sindaco Tranchida -. Proseguiremo in questa direzione e ringrazio tutti coloro i quali ci contattano per rendere Trapani più bella. Invito i trapanesi a segnalare senza esitazione i disservizi ai numeri 3296708111 oppure 334.7997217».