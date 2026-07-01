Alcamo, incidente tra auto e moto: centauro in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Gammara, ad Alcamo, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un’automobile e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e successivamente trasportato il motociclista al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alcamo. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono state rese note le condizioni del ferito.