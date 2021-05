Trapani: Tranchida accoglie l’atleta Bica e annuncia novità su via delle Sirene

Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha accolto, di fronte al Bastione Imperiale, l’atleta Giuseppe Bica, riuscito nell’impresa di attraversare tutta l’Italia in bicicletta. Ventuno tappe seguite grazie ai social network da un pubblico sempre crescente hanno caratterizzato l’impresa sportiva portata a termine con l’arrivo a Lugano qualche giorno fa. «Una scommessa vinta, oltre che sportiva anche culturale, che lega il mare con le Alpi, un messaggio che vuole unire l’Italia, ripartendo da Trapani, in maniera straordinaria – dichiara il sindaco Tranchida -. Si tratta di una buona azione che ha valore non solo da un punto di vista sportivo ma che valorizza anche la semplicità di un giovane che ha dato lustro alla nostra città».



Prima di questa breve cerimonia, il primo cittadino ha fatto una passeggiata in viale delle Sirene soffermandosi con i residenti del posto in merito all’intitolazione dello stesso alla professoressa Elda Pucci, che nei giorni scorsi aveva causato non poche polemiche. I cittadini, conversando con il sindaco ed accompagnandolo nella passeggiata sulle mura, hanno accolto con favore l’ipotesi d’intitolazione della parte pedonale ed alberata del viale delle Sirene – che al Sindaco era stata prospettata anche dall’Assessore d’Alì – alla Pucci, nel tratto che da viale delle Sirene giunge fino alla chiesa di San Liberale, ad oggi privo di denominazione. Riservandosi i cittadini di raccogliere le firme a supporto di detta proposta ed il sindaco di un confronto in Giunta e doverosamente con la famiglia Pucci, hanno convenuto di riaggiornarsi a breve. «Non vogliamo togliere nulla agli affetti, ai sentimenti ed ancor meno ai legami di vita delle persone di Viale delle Sirene – dichiara Tranchida -, ma vorremmo raccontare anche una storia vera, quella di una trapanese che ha dato lustro a questa terra mentre altri la sporcavano».