Coronavirus, continuano a scendere i contagi in Italia e in Sicilia. Nell’isola solo 3 decessi nelle ultime 24 ore

Ulteriore flessione degli attuali positivi al Coronavirus in Italia, che scendono a 328.882. I 5.753 nuovi casi certificati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le ultime 24 ore sono, ancora una volta, in numero inferiore rispetto ai guariti, che raggiungono quota 9.603, mentre i deceduti sono stati 93.

Nessuna regione stavolta ha superato la soglia dei mille contagi giornalieri: il maggior numero di casi si è registrato in Campania (919) e Lombardia (796), poi Lazio (577) e Toscana (506).

Tendenza al ribasso anche in Sicilia con 405 nuovi casi, 756 guariti e appena 3 decessi. Complessivamente, gli attuali positivi scendono a 17.159. Sono 930 i soggetti ricoverati, di cui 118 in terapia intensiva e 812 presso i reparti Covid. Scorrendo i dati delle nove province siciliane, l’incidenza maggiore si riscontra a Catania (93), Messina (88) e Palermo (83). A seguire Enna (35), Ragusa (31), Siracusa (29), Trapani (22), Caltanissetta (16), Agrigento (8).