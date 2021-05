Coronavirus, si conferma il trend al ribasso in Italia e Sicilia. In provincia di Trapani trenta nuovi casi

Continua a scendere il numero degli attuali positivi al Coronavirus in Italia. In base agli ultimi aggiornamento diffusi dal Ministero della Salute sono 332.830, per effetto dei 6.659 nuovi casi e dei 13.292 guariti registrati nelle ultime 24 ore, in cui sono stati accertati anche 136 decessi. Lombardia (1.154) e Campania (946) si confermano le regioni che mantengono il maggior numero di contagi giornalieri.

In Sicilia, l’ultimo bollettino conta 557 nuovi casi, 1043 guarigioni, 10 decessi. Ulteriore flessione degli attuali positivi, che scendono a 17.513. Poco sopra quota mille i ricoveri, di cui 117 in terapia intensiva e 895 nei reparti Covid. A Palermo i nuovi casi sono stati 197, a Catania 99. A seguire, Ragusa (81), Messina (49), Agrigento (45), Siracusa (40), Trapani (30), Caltanissetta (16). Nessun nuovo contagio si è invece registrato nella provincia di Enna.