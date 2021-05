Trapani: sopralluoghi all’alba per il sindaco, disposta bonifica di decine di strade

Nuovi sopralluoghi nel centro storico stamani all’alba per il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, impegnato da giorni nel verificare personalmente le criticità segnalate dalla cittadinanza. Decine di arterie del centro storico sono state oggetto dell’attenzione del primo cittadino: a nord di Corso Italia, è stata disposta la bonifica di via Santa Elisabetta, via San Michele, via Magistrale, via Aperta, via Todaro, via Badia Grande, via Gatti, vicolo Sardo, vicolo Bardai, via Orfani, via dei Crociferi, via Beatrice, via Orfeo.

A sud di Corso Italia, invece, medesimo provvedimento è stato assunto per Largo San Giacomo, via San Pietro, via Greco, via Biscottai, vicolo Rodio, via San Cristoforo, via Porta Grazia, vicolo Raisi, vicolo dei Pescatori, via Omera, via Vita, via Torre Pali, vicolo Casalicchio, vicolo Rallo, via Carreca, via Quiete, via dei Saraceni e traverse. Nella zona del porto, infine, è stata disposta la pulizia urgente di via Cassaretto, via Barlotta, via Tartaglia, via San Francesco, via Serisso, via Prigioni, via Generale Enrico Fardella e dello slargo adibito a parcheggio nei pressi del Genio Civile. Provvedimenti anche per via Libertà e strade di accesso alle Mura di Tramontana.

«Ho deciso di visionare personalmente quanto segnalatomi dai cittadini poiché non intendo più tollerare in alcun modo lo stato in cui versano le strade della nostra città – dichiara il sindaco Tranchida -. Dunque nessuno sconto alla ditta Energetikambiente gestore del servizio ed al pari nessuno sconto anzi salatissime multe agli incivili che ancora si ostinano ad abbandonare rifiuti in strada (alcuni anche presunti evasori TARI). Invito i cittadini a segnalare senza esitazione ai numeri 3296708111, 3347997217 oppure 3371091262. I trapanesi mi chiedono di essere sindaco “fuori dal comune” ed è mia volontà proseguire in questa direzione».