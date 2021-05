Erice: striscione al Municipio “Verità per Denise”

«Verità per Denise»: da oggi anche al Palazzo municipale di Piazza della Loggia, ad Erice, campeggia uno striscione tramite il quale la comunità ericina manifesta la propria vicinanza alla famiglia della piccola Denise e si allinea a quanti chiedono che si faccia presto luce sulla sua scomparsa, avvenuta nel settembre del 2004.

«Denise è la figlia di tutti noi – commenta la sindaca Daniela Toscano -. La sua scomparsa ha profondamente colpito l’opinione pubblica e la nostra comunità, con questo gesto simbolico, intende porgere il proprio sostegno alla famiglia e, in particolare, alla mamma Piera Maggio ed al papà Pietro Pulizzi. Io, in quanto madre, seguo con particolare interesse e sensibilità questo caso, dunque mi affianco con convinzione alla battaglia di verità che ha messo in piedi la famiglia fin da subito e con grande coraggio, nella speranza che il muro di omissioni e silenzi, talvolta di omertà, possa essere presto abbattuto».