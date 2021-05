Porto di Marsala, Eleonora Lo Curto incontra l’assessore regionale marco Falcone

Incontro palermitano ieri 11 maggio, tra l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Marco Falcone e la deputata regionale di Marsala Eleonora Lo Curto per fare il punto sulle reali possibilità di finanziare il Porto di Marsala.

“Lavoro costantemente per far sì che le progettualità dei comuni trapanesi siano sempre in evidenza nell’agenda politica del governo regionale – ci ha detto la capogruppo dell’Udc all’Ars -, ho incontrato l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Marco Falcone per fare il punto sulle reali possibilità di finanziare il Porto di Marsala. Ho avuto rassicurazioni dallo stesso sulle opzioni in campo per reperire quasi 25 milioni di euro necessari all’opera strategica per la città lilibetana”.

La deputata regionale ci ha detto che in questi anni anche lei era convinta che il rifacimento del porto di Marsala andasse verso la giusta soluzione. Abbiamo trascorso anni nel tentativo di capire se il porto pubblico e soprattutto quello del progetto privato della Myr andassero verso una soluzione. Quanto ho occupato precedentemente un seggio all’Ars, dal 2000 al 2006, il porto di Marsala grazie anche la mio impegno, era divenuto un Hub, fatto importantissimo visto che si tratta della quinta città della Sicilia. Ora posso affermare, visto che per il mio ruolo di parlamentare visito diverse città dell’Isola, che la realizzazione di un porto cambia la fisionomia e soprattutto l’economia di un luogo. Così deve essere anche per Marsala”.

Secondo quando ci dice Eleonora Lo Curto il tavolo tecnico della giornata di ieri ha messo le basi per il finanziamento da destinare al porto. “Conosco e apprezzo la serietà e la dedizione con cui l’assessore Marco Falcone vive il suo impegno nel governo Musumeci, per questa ragione sono ottimista sul concreto reperimento delle somme utili al finanziamento dell’infrastruttura: quello che finora è rimasto un sogno presto potrebbe diventare una realtà. Da parlamentare del territorio sostengo le iniziative portate avanti dai sindaci senza operare distinzione politica. Capisco come i fondi comunali a volte non bastano neppure per il progetto iniziale di un’opera. Ma nel nostro caso sono fiduciosa dell’intervento pubblico regionale. Naturalmente non sono in grado di stabilire i tempi in cui tutto questo avverrà. Ma anche e soprattutto dopo questo incontro, sono fiduciosa che Marsala avrà il suo porto efficiente e adatto all’importanza che la città riveste nel territorio. Come del resto per altre realtà, il mio lavoro di deputata nel parlamento siciliano è teso a sviluppare sinergie e collaborazione con i sindaci perché questo è il mio concetto di fare politica: portare avanti le istanze locali con l’obiettivo di riuscire a fare finanziare interventi per opere pubbliche di interesse collettivo.

Sono davvero tante le iniziative che sto seguendo in favore di diversi comuni e rimango convinta che, dai piccoli progetti alle più importanti iniziative, il nostro territorio deve poter beneficiare di una politica attenta e doverosamente sollecita. Per questo è importante non arrendersi di fronte alle avversità e, al contrario, bisogna lavorare con maggiore impegno”.