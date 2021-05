Covid, 6.946 nuovi casi e 251 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono anche se di poco i casi di coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 6.946 contro i 5.080 di ieri a fronte di un numero significativamente maggiore di tamponi processati, 286.428, un dato che fa scendere il tasso di positività al 2,42%. I decessi sono stati 251, in crescita rispetto ai 198 di ieri.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 16.503 mentre gli attuali positivi scendono a 363.859 con un calo complessivo di 9.811. I ricoverati nei reparti ordinari sono 14.937 (-490), le terapie intensive sono a 2.056 (-102), ma con 100 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 346.886 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Campania (1.109), seguita da Sicilia (894) e Lombardia (788).

