Trapani. Festa dell’Europa, manifestazione degli studenti a Torre di Ligny

Nella serata di ieri, in occasione della Festa dell’Europa, studenti e docenti degli Istituti “Rosina Salvo”, “Da Vinci” e “Fardella” si sono dati appuntamento presso la Torre di Ligny, a Trapani, occasionalmente illuminata di blu per la speciale ricorrenza.

A riceverli per il Comune di Trapani l’assessore Fabio Bongiovanni. Presente anche il professore Francesco Torre dell’associazione “Sicilia Antica”. Nonostante le restrizioni, sono state migliaia le manifestazioni svolte in tutto il continente con l’obiettivo di rinsaldare i valori europei di pace, unità, coesione e cooperazione. Per il “Rosina Salvo”, presenti la prof.ssa Alessandra Venza, il prof. Salvatore Vultaggio e le studentesse della 3^H Linguistico Orsola Sciacca, Giorgia Di Vincenzo, Elena Maria Avaro, Chiara Santini, Rosaria Coppola, Noemi Alcamo. Per il “Da Vinci” presente lo studente Flavio Grammatico della 4^C mentre per il “Fardella” erano presenti gli studenti Giovanni Silvestro, Vincenzo Mango e Leonardo Ferro della 4^L.