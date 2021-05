Covid, scende il numero dei contagiati. In Sicilia 14 deceduti

Nelle ultime 24 ore sono 8.292 i nuovi casi rintracciati su 226.006 tamponi effettuati, di cui 84.816 test antigenici rapidi. L’incidenza è stata quindi del 3,7%. I decessi sono stati 139, mentre continua il calo dei ricoverati con sintomi (-379) e delle terapie intensive (-19) in un giorno con 103 ingressi.

La settimana si conclude con numeri in netto calo rispetto alla precedente: da lunedì a domenica sono stati 66.478 i nuovi positivi rintracciati, circa 16mila in meno degli 82.112 dei sette giorni precedenti con una sostanziale parità di tamponi processati (1,98 milioni). Flettono anche tutti gli altri indicatori: i decessi passano da 1.939 a 1.656, i ricoverati con sintomi sono 2.925 in meno e diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (848-995).

Di seguito il nuovo aggiornamento relativo ai casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia: i dati sono aggiornati a oggi (9 maggio 2021), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Oggi, 9 Maggio, in Sicilia ci sono stati 14 morti, 965 guariti e 494 nuovi casi positivial Coronavirus su 14.337 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,44% dei soggetti sottoposti a test

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 66.995 (108)

Catania: 55.301 (103)

Messina: 25.151 (78)

Siracusa: 15.506 (40)

Trapani: 13.216 (19)

Ragusa: 11.797 (68)

Caltanissetta: 11.083 (59)

Agrigento: 10.865 (15)

Enna: 5.913 (4)