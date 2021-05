Coronavirus, in Sicilia nuovo exploit (+1.202). Scendono ancora i contagi nazionali

Poco meno di 12 mila nuovi casi in Italia a fronte di quasi 16 mila guariti. Si conferma in Italia la tendenza al ribasso degli attuali positivi, che adesso sono 402.802. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 258, per un totale di 122.263 dall’inizio della pandemia.

Con 1.202 nuovi casi la Sicilia è la terza regione per contagi giornalieri, alle spalle di Lombardia (2.151) e Campania (1.503).

Nell’isola si torna dunque a superare quota mille, anche se i guariti continuano ad essere di più (1.829). Complessivamente, gli attuali positivi sono 23.878, mentre i decessi sono stati 24 (5.516 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. I ricoverati sono 1.212, suddivisi tra terapia intensiva (149) e reparti Covid 1.063. Tra le nove province dell’isola, quella che fa registrare il maggior numero di contagi è ancora Catania (+467). A seguire Palermo (207), Caltanissetta (162), Siracusa (117), Ragusa (100), Messina (76), Agrigento (46), Trapani (22) ed Enna (5).