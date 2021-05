Marsala: fermato 20enne trovato in possesso di marijuana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno arrestato P. F., residente a Marsala, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari operanti durante un servizio di pattuglia, hanno notato il 20enne che alla vista dei Carabinieri ha aumentato improvvisamente la propria andatura cercando di far perdere le proprie tracce per le vie del centro, ma i Carabinieri lo hanno rintracciato e sottoposto a perquisizione personale. Il giovane aveva occultato sulla sua persona un piccolo involucro in cellophane contenente circa 7 grammi di stupefacente del tipo marijuana e la somma contante di 45,00 euro. Date le circostanze e informato il Magistrato di turno, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del giovane

: l’intuizione investigativa ha dato i suoi frutti portando al rinvenimento di ulteriori 65 gr. della medesima sostanza che erano nascosti nel cassetto del comodino della camera da letto, insieme ad un bilancino di precisione.

Terminate le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e la droga sequestrata.

Nel corso dell’udienza, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto che il 20enne si presenti a firmare presso la locale Stazione Carabinieri per tre volte a settimana.