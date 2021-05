Caso Denise: concluse le ricerche a casa Corona. Scoperto un pozzo in garage

Si è protratto per l’intero pomeriggio il circostanziato sopralluogo presso l’ex abitazione di Anna Corona. Presso l’immobile di via Luigi Pirandello, attualmente sfitto, sono convenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e i vigili del fuoco, supportati dal gruppo speleologico, che con le pompe idrovore alimentate da un gruppo elettrogeno hanno scandagliato un pozzo di circa dieci metri di profondità, rinvenuto sotto una botola in garage, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Allo stato attuale non sono state fornite informazioni sull’esito dell’indagine odierna, che è scaturita da una segnalazione arrivata nelle ultime ore.

Da Piazza della Repubblica, per l’iniziativa dedicata a Denise, il sindaco Salvatore Quinci è tornato a chiedere verità e collaborazione per fare luce sulla scomparsa della bambina. “Per una volta nella vita, abbiate coraggio, parlate”, ha ripetuto Piera Maggio, ringraziando i mazaresi per il supporto. “Denise è figlia di tutti, è figlia di questa città. E tutti noi la dobbiamo proteggere”. A seguire, il Vescovo Domenico Mogavero, riferendosi ai responsabili della scomparsa di Denise: “Si ricordino di essere uomini e donne. Riacquistino la loro pace e restituiscano pace a Piera, Piero e tutta la città “. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha invece sottolineato che all’indomani dell’esposizione dello striscione “Verità per Denise” il Comune di Mazara ha subito un grave atto vandalico. “Mi auguro che da domani, tutti i partecipanti all’iniziativa di stasera ci aiutino a conoscere la verità”.