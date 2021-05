Trapani: il Maestro Giuseppe Canino dona tre opere al Comune

Il Maestro Giuseppe Canino, con la sua arte, ha omaggiato Trapani. Stamane, ricevuto dal sindaco Giacomo Tranchida, sono state donate altre tre opere: “Un angolo del Lago di Como”, “Ragazza in spiaggia” e “Ritratto da foto a Marina La Rosa”.

Canino, classe ’32, ha già donato decine di quadri al Comune particolarmente apprezzati dai visitatori. «Grazie al Maestro Canino per aver donato alla Città le sue creazioni – dichiara il sindaco Tranchida. Per noi è un privilegio poter ammirare le sue opere e siamo grati dell’attenzione che ha voluto riservarci. In un momento così buio, arte e cultura assumono ancor più valore».