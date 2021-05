Energetikambiente, il sindaco di Trapani sollecita incremento dello spazzamento stradale

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha inviato una nota ad EnergetiKambiente – azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in città – difatti mettendola in mora, al fine di incrementare e migliorare la qualità dello spazzamento stradale lungo le arterie cittadine nel più breve tempo possibile ed evitare segnalazioni di disservizi crescenti come accaduto negli ultimi giorni.

L’invito, inoltre, è volto a mettere in esercizio funzionale tutti i mezzi in possesso dell’azienda perché “… Trapani pulita è più bella. Si ringraziano in particolare i cittadini che collaborano avanzando segnalazioni puntuali sulle criticità riscontrate nel territorio. Si consiglia, dunque, di utilizzare l’applicazione “Trapani inAPP” oppure contattare l’ufficio relazioni con il pubblico al numero verde 800.019.764″, afferma il primo cittadino.