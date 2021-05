Marsala: auto si ribalta in via Salemi, 5 feriti

Un serio incidente nella tarda mattinata di oggi, a Marsala. In uno degli incroci più pericolosi del centro urbano, precisamente tra la via Salemi e la via D. Alighieri – dove peraltro al momento manca il palo del semaforo in quanto divelto da circa un mese e ancora non installato – una jeep proveniente dall’ex Circonvallazione si è scontrata con una Bmw che veniva da Piazza Caprera. Nell’impatto la jeep bianca si è ribaltata, finendo al centro della carreggiata.

Sono 5 le persone rimaste ferite pare al momento non in maniera grave, hanno riportato dei traumi. Sul posto a rilevare il sinistro, una pattuglia dei Vigili urbani che sta ricostruendo la dinamica e i Vigili del Fuoco chiamati ad estrarre le persone rimaste incastrate nella vettura ribaltata. Sembra si tratti di 4 donne e un uomo all’interno delle due auto coinvolte nell’incidente.