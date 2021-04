Lido San Teodoro, AST e Generazione Futura chiedono la pulizia dell’area

Dopo le varie vicissitudini accadute negli anni precedenti, il lido Torre San Teodoro, situato nella parte nord della costa marsalese, è tornato ad essere libero e apertamente fruibile a cittadini e turisti. Sia l’Associazione Strutture Turistiche di Marsala che Generazione Futura, però, chiedono una maggiore attenzione per l’area, visto il degrado e l’abbandono in cui versa e dove ancora insiste parte del lido smantellato. “La spiaggia viene indicata su tutte le cartine turistiche di Marsala, viene reclamizzata dagli Enti Promozione Turistica di tutta Regione pertanto non possiamo permetterci di farla trovare in condizioni pietose, come accaduto l’anno scorso, dove sono apparse attività lavorative fai da te come il noleggiatore di ombrelloni preinstallati o i posteggiatori abusivi sulla pubblica strada”, afferma Gaspare Giacalone, presidente dell’AST.

Inoltre Generazione Futura, in una nota, ha aggiunto: “Dal mese di maggio sarà avviato il servizio di pulizia delle spiagge libere del territorio e proponiamo che tale area venga ripulita, messa in sicurezza, in ordine, così che tale tratto del nostro litorale, che nei mesi estivi è ritrovo soprattutto di molti bambini e turisti, venga adeguatamente controllato e reso fruibile a tutti, nel rispetto dell’ambiente e per la sicurezza dei bagnanti”.