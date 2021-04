Marsala: continua l’attività di pulizia dai rifiuti a Strasatti

Continua in maniera decisa la campagna “Ripuliamo Marsala”, promossa dall’Amministrazione Grillo per risolvere il problema delle discariche abusive e del decoro urbano che in questi anni ha sporcato e reso indecorosi vari angoli della nostra città, inclusa la zona di Strasatti.

“Abbiamo mantenuto le promesse fatte ai residenti – afferma l’assessore Michele Milazzo – attivandoci per una pulizia straordinaria della contrada. L’ascolto e la collaborazione è il metodo che ci siamo dati fin dall’inizio del nostro mandato e si stanno vedendo i primi risultati grazie alla segnalazione dei cittadini. Abbiamo scontato due settimane di ritardi a causa dei problemi di conferimento di Trapani Servizi, aggiunge Milazzo; ma risolti questi problemi ci siamo subito attivati a cominciare dai quartieri, nei giorni scorsi Amabilina, sabato Strasatti”.

Ma naturalmente le pulizie straordinarie non bastano. “Sono solo il primo step per riprendere un dialogo con i residenti che è stato interrotto dalla precedente Amministrazione, conclude l’assessore Milazzo. Continueremo ad essere presenti nei quartieri per ascoltare ancora e concertare soluzioni qualora dovessero presentarsi nuove criticità. Devo sottolineare che la collaborazione e la voglia di partecipare degli abitanti è di forte incoraggiamento”.