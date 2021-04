Mezzapelle (PD): “Sul caso Sirtori le incertezze creano paure, facciamo chiarezza”

La segretaria del Partito Democratico, Rosa Alba Mezzapelle, interviene in merito al “caso Sirtori” che ha visto il botta e risposta tra il sindaco di Marsala Massimo Grillo, la dirigente dell’Istituto Comprensivo e l’Asp di Trapani.

“Marsala sta vivendo un momento estremamente difficile: crisi sanitaria e crescenti difficoltà economiche si intrecciano causando preoccupazione ed allarme sociale – afferma la Mezzapelle -. Il Partito Democratico in merito alla notizia, comunicata attraverso video-messaggio dal sindaco di Marsala Massimo Grillo, chiede chiarezza e notizie certe, in merito ai contagi e a eventuali cluster che si sono creati in città. L’accavallarsi di informazioni contrastanti genera paura e rabbia tra i cittadini messi a dura prova dal numero elevato di contagi e dalla conseguente zona rossa. Non è il momento delle polemiche, le istituzioni tutte devono collaborare per l’interesse generale“.