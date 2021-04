Coronavirus nel trapanese, i positivi aumentano. Marsala 457, Petrosino 21

Nuovo bollettino con l’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 15 aprile.

I positivi nei 24 comuni del trapanese sono così suddivisi: Alcamo 173, Buseto Palizzolo 3, Calatafimi Segesta 4, Campobello di Mazara 9, Castellammare del Golfo 17, Castelvetrano 52, Custonaci 8, Erice 32, Favignana 1, Gibellina 2, Marsala 457, Mazara del Vallo 6, Paceco 32, Pantelleria 4, Partanna 1, Petrosino 21, Poggioreale 1, Salaparuta 0, Salemi 8, San Vito lo Capo 14, Salaparuta 0, Trapani 114, Valderice 17, Vita 0.

Ancora un aumento in Provincia di Trapani che passa da 896 positivi di ieri a 976 attuali; i deceduti sono 297, i guariti invece sono in totale 10.999 (ieri 10981), ovvero solo 18 persone in più nelle ultime 24 ore che hanno sconfitto il Covid. Ad aumentare soprattutto il Comune di Marsala, mentre Petrosino da 14 passa a 21.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5, i ricoverati negli altri reparti Covid, 46 (-3).

Sono stati effettuati 460 tamponi molecolari (dato parziale), sono 190 i test per la ricerca dell’antigene.