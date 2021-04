Marsala, in Consiglio comunale approvata una delibera sullo stato di attuazione delle opere pubbliche

Terminata da pochi minuti la seduta del Consiglio comunale di Marsala prevista per il pomeriggio di lunedì 12 aprile.

L’incontro si è tenuto quasi interamente con “modalità remoto” per la zona rossa in cui si trova Marsala. Per la verità dal punto di vista tecnico non è stato il massimo come risultato visto che in parecchi interventi non si è avuta una buona qualità dei collegamenti.

Si è iniziato come di solito con le comunicazioni. Pino Ferrantelli ha ricordato che nella via del Fante non si è ancora provveduto alla bitumazione.

Leo Orlando ha comunicato che dalla data odierna aderisce la gruppo “Progettiamo Marsala”.

Si è poi passato al punto relativo al permesso della costruzione di una cabina elettrica. Il consiglio ha esitato favorevolmente l’atto. Approvate anche tre delibere che erano state prelevate, riguardanti altrettanti debiti fuori bilancio.

Approvato anche un ordine del giorno sulle politiche sociali e sulle modifiche del regolamento. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Subito dopo è stata la volta di una delibera relativa all‘indagine conoscitiva sullo stato di attuazione di opere pubbliche 2020/2022 e sulla loro realizzazione. Anche questo atto approvato dal Consiglio comunale.

Prelevato poi il punto relativo all’uso esclusivo della lingua italiana negli atti ufficiali del comune. L’atto è stato respinto dall’aula quasi all’unanimità.

Infine dopo una discussione sulla necessità di accelerare la vaccinazione anticovid, la seduta è stata rinviata al prossimo mercoledì 14 aprile.