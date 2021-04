Si riunisce di direttivo provinciale di Diventerà Bellissima, costituiti i dipartimenti

Nella serata di venerdì 9 aprile, si è riunito il direttivo provinciale di Diventerà Bellissima Giovani – Trapani. Durante la riunione, sono state ratificate le dimissioni dell’ex coordinatrice provinciale Daniela Galileo presentate per motivi personali.

La guida del movimento è stata assunta da Francesco Sicali, coordinatore regionale di #DiventeràBellissima Giovani e da una cabina di regia composta da Tatiana Lombardo e Vito Bongiovanni (già vice-coordinatori provinciali) e Giuseppe Asaro.

“Ringrazio Daniela per l’impegno profuso in questo anno e mezzo – commenta Sicali – mi auguro si possa proseguire in un virtuoso percorso di crescita, radicazione e aggregazione intorno al progetto di #DB e del Presidente Musumeci”.

Durante la seduta sono stati costituiti sette dipartimenti provinciali, indicati dal direttivo regionale con l’obiettivo di creare un organigramma più strategico e funzionale in ciascuna provincia. Di seguito le nomine e le relative deleghe:

Lavoro, Innovazione e Digitalizzazione: Giuseppe Asaro

Giuseppe Asaro Politiche Sociali, Giovani e Sport: Giovanni Cusenza

Giovanni Cusenza Attività Produttive e Turismo: Valerio Armata

Valerio Armata Comunicazione: Alessandro Asaro

Alessandro Asaro Trasporti e Infrastrutture: Gabriele Di Petra

Gabriele Di Petra Territorio e Ambiente: Gaspare Bongiorno

Gaspare Bongiorno Istruzione, Formazione e Cultura: Vito Bongiovanni

Presente alla riunione il mazarese Francesco Ferrara, responsabile regionale della comunicazione del movimento: “volendo ringraziare ancora una volta il Presidente Musumeci per l’attenzione rivolta verso la nostra provincia, credo che in tale sede si delinei l’intenzione di corroborare il fondamento che muove la nostra comunità: dinamismo, capacità e politica del fare – aggiunge Ferrara – con l’obiettivo ambizioso di guardare avanti e sovvertire la triste frammentarietà delle politiche giovanili del giorno d’oggi”.