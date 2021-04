Denise Pipitone una giovane di Málaga? Arriva dai Social una segnalazione. Ma non è lei

E’ arrivata la nuova comunicazione dalla cantautrice che ha segnalato la somiglianza delle due giovani. Così scrive su Facebook: “… da settimane che cerco di mettermi in contatto con la ragazza senza ricevere nessuna risposta, finalmente oggi mi ha risposto. Ho pubblicato tutto proprio perché non sapevo come mettermi in contatto e speravo che qualcuno di competente potesse arrivare a lei. Fortunatamente mi ha risposto oggi, in modo da non alimentare ulteriore speranze o critiche nei miei confronti insensati. La ragazza dice di non essere Denise Pipitone e che ha una famiglia. Dopo le sue prole ho cancellato tutto. Ora io non so se magari la famiglia che ha, sia adottiva o meno, ma non voglio mettere il dito sulla piaga. Mi baso su quello che mi ha detto lei! Detto ciò, il mio contributo è stato apprezzato dai diretti interessati e questo mi basta. Magari mi comporterò diversamente la prossima volta, ma non stiamo in silenzio“.

Una nuova segnalazione su Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, arriva dai Social e da una cantautrice siciliana che si chiama Denise Manno. L’artista sul suo profilo Facebook scrive: “Grazie ad una mia follower, ho posato l’occhio su una ragazza che vive in Spagna a Málaga. Si chiama Denise, ha 20 anni e somiglia molto a Denise Pipitone. Ha postato un video tempo fa su Tiktok scrivendo ‘non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso’ e in più posta spesso video tutorial su come fare le pizzette, piatto tipico italiano, strano da una ragazza spagnola no? Che poi a pensarci bene, in base al racconto della guardia giurata di Milano la bambina voleva ‘a pizza’. Sui social e su Tiktok la ragazza non hai mai postato video con i suoi genitori ma solo con il suo fidanzato, quindi questo mi ha portata a pensare fosse lei”.

La Manno dice anche che ha contattato l’avvocato della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta per la segnalazione e il legale pare abbia ringraziato per il “piccolo contributo”.

“Cercherò di contattare la ragazza e vedere se ricorda qualcosa e se ha delle foto da neonata (cosa impossibile se si trattasse della vera Denise). Ho fatto molti confronti con le sue foto e la somiglianza è notevole, anche con la foto ricostruita con la faccia di Denise”, scrive la cantautrice.

Questa una delle comparazioni fatte dalla Manno: a sinistra la ricostruzione di Denise Pipitone da ragazza, a destra la giovane tiktoker

In effetti il colore della pelle e una vaga somiglianza potrebbe esserci ma la storia di Olesya Rostova – la ragazza russa finita in un circo mediatico che si è spento con un nulla di fatto (gli esami del sangue hanno rivelato non essere Denise) – ha dimostrato come non sia facile l’impresa di ritrovare quella che oggi è una giovane donna.

Denise Pipitone infatti, scomparve il 1° settembre del 2004, che non aveva neanche compiuto 4 anni.