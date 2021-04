Pamela Gerardi, la nonna 34enne a Italia sì su Rai Uno

Su Italia sì, programma pomeridiano di Rai Uno, condotto da Marco Liorni, tante storie raccontate ogni sabato pomeriggio. Tra queste oggi quella di Pamela Gerardi, la nonna marsalese 34enne che ha raccontato di come i figli se vengono si accettano, che, come ha detto spesso, sono una benedizione.

La figlia di Pamela, la 16enne Michelle, ha messo al mondo giorni fa, un bimbo, Nicolò. La vicenda ha destato molto clamore sui Social soprattutto perchè Pamela è una delle nonne più giovani d’Italia, se non la più giovane.

I Social a volte non sono clementi e, tra i messaggi di auguri non sono mancati quelli di critica per la scelta di diventare mamme ad un’età molto giovane.

Per questo Pamela ha chiarito a Liorni: “Io avrei voluto che mia figlia studiasse, che avesse una possibilità nella vita, ma se è capitato questo, che ben venga, è mia figlia e accetto quello che è capitato, però dico alle ragazze di 16 anni, cercate di studiare, la scuola è importante e non essere affrettate nella vita”.